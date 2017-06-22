В Швейцарии арестовали €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения-2017

Для надлежащей подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Европейскому вещательному союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15 миллионов евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе UA: Перший.

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«Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора данной процедуры.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству», — отметил Зураб Аласания.

Как сообщал УНИАН, в целом Украина потратила на проведение Евровидения-2017 в Киеве 20,4 миллиона евро.