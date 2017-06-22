Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Краску для волос заподозрили в повышении риска рака груди
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
19:27 (мск), источник: УНИАН

В Швейцарии арестовали €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения-2017

Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 миллионов евро, которые Украина выделила как гарантию для проведения Евровидения-2017.

Источник: УНИАН

Для надлежащей подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Европейскому вещательному союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15 миллионов евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе UA: Перший.

Читайте также
Евросоюз сегодня продлит санкции против РФ — Порошенко

«Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора данной процедуры.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству», — отметил Зураб Аласания.

Как сообщал УНИАН, в целом Украина потратила на проведение Евровидения-2017 в Киеве 20,4 миллиона евро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Нацбанк установил официальную гривню на уровне 26,02 за доллар
МИД России счел весьма вероятным, что лидер ИГ убит
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
В Госдуме поддержали введение ареста на 15 суток за мат в семье
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России
В Женеве арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»
Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов
Спорт
«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ Что пишут газеты о матче Россия — Португалия
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь