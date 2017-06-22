Порошенко: Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине

«Я совершенно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, к сожалению, результаты вы видите, он ничего важного не сделал», — заявил Порошенко на брифинге в Брюсселе, передает «112 Украина».

«Я не собираюсь с кем-нибудь расследовать деятельность украинских граждан. Это первое. И второе — я не воспринимаю идею давать оценку деятельности Саакашвили в моей стране, поскольку я его пригласил помочь мне внедрять реформы в Одесской области», — добавил Президент.

Напомним, что Петр Порошенко во время представления нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова «прошелся» по деятельности его предшественника Михаила Саакашвили. В частности, глава государства упрекнул Саакашвили за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.

Недавно, сам Михаил Саакашвили заявил, что уверен в том, что его политическая сила «Движение новых сил» и парламентская партия «Самопомощь» объединятся.