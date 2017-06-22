МЧС: 23 июня в Прикамье ожидаются сильные грозы

МЧС предупреждает о сильных грозах в Прикамье в пятницу, 23 июня.

Как сообщает ведомство, пермский гидрометцентр прогнозирует в Пермском крае дожди, грозы и порывы ветра.

Сотрудники МЧС советуют жителям Прикамья избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакреплёнными конструкциями.

Напомним, ранее МЧС России по Пермскому краю предупреждало о возможных грозах в Прикамье 21 и 22 июня. По прогнозам, порывы ветра могли достигать 20 метров в секунду.