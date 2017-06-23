Мнение: уже один предотвращенный теракт оправдает запрет анонимности в Сети

Источник: Reuters

В книге рассказывается об особенностях пропаганды запрещенной в России группировки «Исламское государство», о том, на чем она строится, и как попадают в ее сети. В мероприятии также приняли участие первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров и член ОП РФ, президент Международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. Документ, запрещающий анонимность в сервисах обмена мгновенными сообщениями, поддержали 356 депутатов, двое высказались против, один воздержался. Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы законопроекта предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи. Кроме того, организаторов обмена сообщениями предполагается обязать предоставлять пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, а также обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов. Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова считает, что ограничение анонимности мессенджеров полностью оправдывает себя.

Все регистрируют месседжеры и привязывают их к своим телефонным номерам, которые, в свою очередь, приобретаются по паспорту. Поэтому, я думаю, для 95% людей проблема анонимности — она просто не стоит. На данном этапе действия государства, на мой взгляд, абсолютно оправданы. Это та цена, которую обществу предлагается заплатить за повышение безопасности. Если таким образом будет предотвращен хотя бы один теракт, это (запрет на анонимность) уже оправдает себя на 100%. Анна Федорова в эфире радио Sputnik