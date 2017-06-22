Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 24 июня

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Держатели платежных пластиковых карт в Беларуси могут столкнуться со сложностями в их обслуживании ночью 24 июня, сообщили Sputnik в четверг в ОАО «Банковский процессинговый центр».

На субботу с 02:00 до 06:00 центром запланированы технологические работы по модернизации системы хранения данных.

«В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра», — сказали в ОАО.

Там также сообщили, что проблемы могут возникнуть при расчетах в магазинах, банкоматах и инфокиосках, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

В центре принесли держателям карт извинения за доставленные неудобства.