В Израиле запретили пересаживать женщин в самолетах из-за ортодоксов

Поводом для судебного разбирательства стал иск к авиакомпании 83-летней Рене Рабинович, которая смогла выжить во время Холокоста.

Магистратский суд Иерусалима в итоге постановил, что такие просьбы нарушают законы о дискриминации.

Магистратский суд Иерусалима в итоге постановил, что такие просьбы нарушают законы о дискриминации.

Поводом для иска стал случай на борту самолета компании «Эль Аль», когда Рене Рабинович летела в Тель-Авив из нью-йоркского аэропорта в Ньюарке.

Хотя авиакомпания уверяла, что никогда не заставляла пассажиров меняться местами по просьбе ортодоксов.

Женщина заняла свое место в бизнес-классе. Вскоре появился мужчина, купивший билет на соседнее место. Увидев Рабинович, он сказал несколько слов бортпроводнику, после чего тот попросил женщину пересесть.

«Я спросила бортпроводника прямо: пересаживают ли меня по просьбе мужчины, сидевшего со мной рядом? И бортпроводник это подтвердил. Тогда я подошла к мужчине и сказала: я 81-летняя женщина, в чем проблема?» — рассказывала Рабинович свою историю британской газете Guardian в апреле прошлого года.

Мужчина, по ее словам, ответил, что сидеть рядом с женщиной ему запрещает Тора. Рабинович позже говорила, что не хотела вступать с ним в спор, поэтому согласилась сменить кресло.

Когда самолет приземлился в Тель-Авиве, в салон вышел капитан экипажа. Рабинович рассказала ему о происшествии, а тот, по ее словам, ответил, что пересаживать женщин в подобных случаях — политика компании.

В 2016 году Рабинович подала иск против авиакомпании, обвинив ее в дискриминации. Ее интересы в суде представлял Израильский центр религиозных действий, который борется с половой сегрегацией.