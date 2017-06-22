Сотрудники МЧС и минчане 8 часов спасают котенка с дерева

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Жители Минска и сотрудники МЧС более восьми часов пытаются снять котенка с дерева в центре Минска, передает корреспондент Sputnik.

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Котенок забрался на ель возле ресторана «Журавинка» на улице Янки Купалы в четверг около полудня.

Как передает корреспондент Sputnik, сначала к его спасению приняли меры местные жители: молодой человек взобрался на ель, но сорвался с дерева — его с места происшествия забрала машина скорой медицинской помощи.

После этого минчане вызвали сотрудников Минского городского МЧС, однако спасатели также не смогли снять животное: раскладная лестница оказалась коротка, а испугавшийся котенок поднялся на самую верхушку ели.

В настоящее время на улице Купалы дежурят жители столицы, находятся спасатели. Ожидается, что в скором времени к «Журавинке» приедет автолестница, однако, по словам сотрудников МЧС, придется дождаться, пока посетители ресторана разъедутся, чтобы освободилась парковка для развертывания спецсредств.

Как сообщает корреспондент Sputnik, минчане проявили изобретательность при спасении животного — в ближайшей аптеке они приобрели несколько флаконов настойки валерианы и разлили под елью в надежде, что котенок спустится сам, однако он проигнорировал приманку.