Прогноз погоды на 23 июня

В Бричанах и Сороках термометры покажут +28, в Бельцах — на градус больше. До 30 воздух прогреется в Оргееве. В Кишиневе и Тирасполе будет 31 градус тепла, в Леове — 32, в Комрате и Кагуле — 33.

В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +32-х градусов. Ночью будет 17 выше ноля. На субботу синоптики прогнозируют грозовые дожди.

И о погоде на курортах. В румынской Констанце плюс 29. До 27 тепла в Одессе. В Варне и Будве воздух прогреется до плюс 30-ти, на градус больше — в Барселоне.