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23:01 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 23 июня

Завтра в Молдове переменная облачность. Во второй половине дня в северных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Источник: Publika.md

Атмосферное давление нормальное, ветер юго-западный, слабый до умеренного.

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В Бричанах и Сороках термометры покажут +28, в Бельцах — на градус больше. До 30 воздух прогреется в Оргееве. В Кишиневе и Тирасполе будет 31 градус тепла, в Леове — 32, в Комрате и Кагуле — 33.

В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +32-х градусов. Ночью будет 17 выше ноля. На субботу синоптики прогнозируют грозовые дожди.

И о погоде на курортах. В румынской Констанце плюс 29. До 27 тепла в Одессе. В Варне и Будве воздух прогреется до плюс 30-ти, на градус больше — в Барселоне.

В Анталии 28 выше ноля, в Ницце солнечно и +34. 31 градус тепла ожидается в Салониках, в египетском Шарм-эль-Шейке — +36.

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