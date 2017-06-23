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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Въезд автомобилей на Спортивную набережную запретят

Будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.

Источник: VLADNEWS

В субботу, 24 июня, во Владивостоке будет проходить празднование Дня молодежи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На территории набережной Спортивной гавани жителям и гостям нашего города будут представлены молодёжные проекты культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики.

В связи с этим 24 июня почти на сутки въезд автотранспорта на Спортивную набережную будет временно ограничен с 00 часов до 23 часов 30 минут. Ограничения будут действовать по улице Батарейной от пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной (спорткомплекс «Олимпиец»).

На данный период времени будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.

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