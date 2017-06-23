Въезд автомобилей на Спортивную набережную запретят
Будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.
Будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.
В субботу, 24 июня, во Владивостоке будет проходить празднование Дня молодежи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В связи с этим 24 июня почти на сутки въезд автотранспорта на Спортивную набережную будет временно ограничен с 00 часов до 23 часов 30 минут. Ограничения будут действовать по улице Батарейной от пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной (спорткомплекс «Олимпиец»).
На данный период времени будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.