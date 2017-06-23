Мария Захарова рассказала об истории создания песни с открытия ММКФ

По словам Захаровой, она не знакома с нотами, и «нигде этому не училась», а мелодия и текст песни просто однажды «пришли» к ней.

По словам Захаровой, она не знакома с нотами, и «нигде этому не училась», а мелодия и текст песни просто однажды «пришли» к ней.

Захарова также рассказала, что «напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть», после чего ей написала композитор Марал Якшиева, с которой дипломат прежде знакома не была, и предложила ей помощь с записью демо-версии песни. «Это услышал Макс Фадеев, тоже случайно, и предложил записать песню профессионально», — добавила Захарова.

«Просто пришла мелодия и текст, не могу это назвать стихами», — рассказала дипломат в кулуарах ММКФ.

По словам официального представителя МИД, Никита Михалков буквально «силой» заставил прислать ему ее песню, когда узнал о том, что она есть. Захарова также рассказала, что и на церемонии закрытия ММКФ будет звучать ее песня — лирическая, про любовь.

Ранее президент Московского кинофестиваля Никита Михалков рассказал, что Захарова была против такой инициативы, но потом прислала «две замечательные песни».

Церемония открытия ММКФ состоялась 22 июня — 76 лет спустя после начала Великой отечественной войны. Песню «Верните память» на слова и музыку Марии Захаровой исполнила певица Наргиз. В тексте песне звучит призыв помянуть тех, кто «мир собой закрыл».

«Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии», — заявила Захарова после исполнения песни.

Московский международный кинофестиваль проходит в российской столице с 1935 года. Он является старейшим после Венецианского кинофестивалем в мире.