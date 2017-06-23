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01:25 (мск), источник: РБК

Мария Захарова рассказала об истории создания песни с открытия ММКФ

Песню на слова и музыку Марии Захаровой исполнила на церемонии открытия Московского кинофестиваля певица Наргиз. Захарова рассказала, что мелодию своей песни она сама сначала напела на диктофон, а слова выложила в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания песни «Верните память», которая прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает «РИА Новости».

По словам Захаровой, она не знакома с нотами, и «нигде этому не училась», а мелодия и текст песни просто однажды «пришли» к ней.

«Просто пришла мелодия и текст, не могу это назвать стихами», — рассказала дипломат в кулуарах ММКФ.

Захарова также рассказала, что «напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть», после чего ей написала композитор Марал Якшиева, с которой дипломат прежде знакома не была, и предложила ей помощь с записью демо-версии песни. «Это услышал Макс Фадеев, тоже случайно, и предложил записать песню профессионально», — добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД, Никита Михалков буквально «силой» заставил прислать ему ее песню, когда узнал о том, что она есть. Захарова также рассказала, что и на церемонии закрытия ММКФ будет звучать ее песня — лирическая, про любовь.

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Ранее президент Московского кинофестиваля Никита Михалков рассказал, что Захарова была против такой инициативы, но потом прислала «две замечательные песни».

Церемония открытия ММКФ состоялась 22 июня — 76 лет спустя после начала Великой отечественной войны. Песню «Верните память» на слова и музыку Марии Захаровой исполнила певица Наргиз. В тексте песне звучит призыв помянуть тех, кто «мир собой закрыл».

«Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии», — заявила Захарова после исполнения песни.

Московский международный кинофестиваль проходит в российской столице с 1935 года. Он является старейшим после Венецианского кинофестивалем в мире.

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