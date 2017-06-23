Разноцветные люди появятся в Хабаровске через несколько дней

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

В День молодежи в Хабаровске состоится самое яркое событие лета — фестиваль красок холи! На несколько часов парковка перед ареной «Ерофей» заполнится веселыми цветными людьми. Как присоединиться к всеобщему радужному веселью, узнал корр. ИА AmurMedia.

Это событие проходит по всему миру десятки, сотни и тысячи лет. В краевом центре фестиваль пройдет уже в третий раз. Организаторами фестиваля является компания «Искра» и управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска.

Праздник «Холи» пришел к нам из Индии, принеся с собой нереально позитивные и яркие эмоции. В Индии он проводится начале весны — это своеобразная индуистская Масленица. Даже чучело зимы индусы тоже жгут, только называют его «холи».

В наше стране экзотическая традиция приобрела исключительно развлекательный характер. Основная суть русского праздника холи — собраться и весело провести время, попутно закидывая друг друга разноцветными яркими красками. Но фестиваль холи в Хабаровске не ограничивается только этим.

— На парковке «Ерофей-арены» под открытым небом будет установлена большая сцена, на которой выступят различные музыканты и ди-джеи, — рассказывает Алина Докучаева, менеджер компании «Искра». — На территории будут работать несколько тематических зон: ярмарка хенд-мейда и мастер-классы от рукодельниц, зона развлечений с конкурсами и и спортивными соревнованиями, фотозоны. К нам можно приходить целыми семьями — будут организованы игры и развлечения специально для детей. Еще хабаровский фестиваль холи — это пространство, свободное от алкоголя и сигарет. Также на территории парковки будет функционировать фуд-корт, поэтомуо голодными посетители и участники фестиваля не останутся.

Однако главное на празднике холи — это все-таки сами краски. Алина Докучаева сообщила, что закуплено 3,5 тонны сухой краски, и яркого реквизита хватит на всех. Краска отечественная, изготавливается на предприятии «Русский фестиваль».

В древней Индии, люди обсыпали друг друга порошками из специй, имеющих яркую окраску, например, куркумой — приправой желтого цвета. Краски от «Русского фестиваля» изготовлены на основе кукурузного крахмала с добавлением пищевых красителей. Продукция сертифицирована и по уверениям организаторов фестиваля абсолютна безопасна.

— У нас имеются все необходимые документы, подтверждающее качество краски — продолжает Алина Докучаева. — Она безвредна. Другое дело, если у человека аллергия на тот же кукурузный крахмал, или он астматик. В этом случае следует правильно оценить риски и сделать выбор в пользу здоровья.

Пару лет назад в Комсомольске после праздника холи несколько человек обратились в к врачам после попадания краски в глаза. Не исключено, что они были аллергиками. Либо приобрели краску сомнительного качества. Интернет пестрит предложениями. К слову, цена не намного ниже. К примеру, если на фестивале за 100-граммовый пакетик сухой краски нужно заплатить 150 рублей, то в интернет-магазинах краска холи стоит 120 рублей за пакетик. Разница не существенная, тем более что в вопросах здоровья экономия неуместна. В среднем, чтобы поучаствовать во всеобщем веселье и краской обсыпаться с ног до головы, достаточно от трех до пяти пакетиков на человека.

Где взять краску холи?

Краска будет продаваться прямо на фестивале за наличный расчет. Во избежании очередей, организаторы фестиваля открыли предварительную продажу краски через интернет. Оплатившие покупку, получат электронный талон, и уже на парковке «Ерофей» в специальная экспресс-кассе, можно будет обменять талон на пакетики с краской. Вход на фестиваль со своими красками запрещен. На фестивале предусмотрена обязательная зона досмотра участников.

Краска холи безопасна?

Да, если она сертифицирована. Краска холи — это кукурузный крахмал и плюс натуральные красители. Однако людям с контактные линзами рекомендуется сменить их на очки, аллергикам — проконсультироваться с врачом. При заболеваниях дыхательной системы — воспользоваться медицинской маской или более стильным вариантом — банданой.

Защита нужна не только людям, но и оптике. Тем, кто собирается снимать фестиваль, нужно позаботиться о технике заранее и закрыть фотовидеокамеры полиэтилленовым пакетом.

Как одеться на фестиваль?

Организаторы советуют выбрать светлую одежду, чтобы краска выглядела ярче. Еще желательно выбрать одежду, которую не жалко. Краска, конечно, отстирается, но, возможно, для этого придется приложить усилия, что может сказаться на внешнем виде одежды.

Как смыть краску?

Краска холи легко смывается мылом и теплой водой. Те, кто не хочет возвращаться домой с толстым слоем краски на лице, могут воспользоваться влажной салфеткой. Кстати, на парковке «Ерофей» будет организована продажа средств гигиены.

Лучше всего холи смывается с увлажненной кожи, поэтому перед походом на фестиваль будет не лишне нанести солнцезащитный или любой другой крем.

Где и когда начнется фестиваль красок?

24 июня, ул. Проточная, 4, на парковке Арены Ерофей в 14 часов. Первый «взрыв цвета» намечен на 15 часов. В едином порыве участники фестиваля, в белых одеждах, будут закидывать друг друга яркими красками, создавая настроение и атмосферу праздника и безудержного веселья. «Взрывы цвета» будут продолжаться до 22 часов с интервалом в 15 минут.