Более сотни мероприятий запланировано в Иркутске ко Дню молодёжи

Главные места — острова Юность и Конный, сценическая площадка «Ракушка» и площадь у памятника Александру III. Общий старт празднования — в 12 часов. В программе — фестиваль красок, танцевальный флешмоб, квесты, литературный фестиваль «Город героев». Добавим, что в этот день будет запрещена продажа алкоголя в торговых точках.