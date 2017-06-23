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03:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Более сотни мероприятий запланировано в Иркутске ко Дню молодёжи

Иркутск готовится ко Дню молодёжи. 24 июня в городе пройдёт 100 праздничных мероприятий.

Источник: Вести Иркутск

Главные места — острова Юность и Конный, сценическая площадка «Ракушка» и площадь у памятника Александру III. Общий старт празднования — в 12 часов. В программе — фестиваль красок, танцевальный флешмоб, квесты, литературный фестиваль «Город героев». Добавим, что в этот день будет запрещена продажа алкоголя в торговых точках.

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