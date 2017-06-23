Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Пятилетняя художница прославилась на весь мир
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Фото дня: логотип «Тесла» похож на нос кота
Новая система безопасности: приподнимающийся кузов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока

Горожане смогут приобрести там продукты от местных производителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 23 июня, и в субботу, 24 июня. Горожане смогут приобрести там картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и кондитерские изделия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.

Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

На следующей неделе — 30 июня и 1 июля — ярмарка на площади проводиться не будет. Здесь состоятся праздничные мероприятия, посвященные 157-летию Владивостока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Работа над фильмом «На районе» с Козловским, снятым во Владивостоке, завершается
Евросоюз договорился продлить санкции против России
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Швейцария арестовала залог Украины за проведение Евровидения
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Мэй пообещала, что граждане ЕС останутся в Британии после Brexit
СМИ узнали о многолетней слежке разведки Германии за Белым домом
В Ираке снайпер побил рекорд дальности смертельного выстрела
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь