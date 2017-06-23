Ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока

Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 23 июня, и в субботу, 24 июня. Горожане смогут приобрести там картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и кондитерские изделия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.

Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

На следующей неделе — 30 июня и 1 июля — ярмарка на площади проводиться не будет. Здесь состоятся праздничные мероприятия, посвященные 157-летию Владивостока.