Ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
Горожане смогут приобрести там продукты от местных производителей.
Горожане смогут приобрести там продукты от местных производителей.
Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.
Продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 23 июня, и в субботу, 24 июня. Горожане смогут приобрести там картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и кондитерские изделия, сообщили ИА PrimaMedia в
Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.
Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
На следующей неделе — 30 июня и 1 июля — ярмарка на площади проводиться не будет. Здесь состоятся праздничные мероприятия, посвященные 157-летию Владивостока.