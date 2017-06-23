Круизный лайнер Asuka II на рассвете зашел во Владивосток

На борту лайнера находится более 500 туристов из Японии, а также около 500 членов экипажа. Asuka II пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 22.00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города, мостами, посетить Ворошиловскую батарею и проехать на электричке. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами, сообщает ИА PrimaMedia.