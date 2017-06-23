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03:50 (мск), источник: VLADNEWS

Прокуратура: 19 муниципалитетов Приморья «наплевали» на автодороги

Нарушения выявлены в восьми городах и одиннадцати районах.

Источник: VLADNEWS

По результатам проверочных мероприятий, проведенных территориальными прокурорами в Приморье, вскрыты многочисленные нарушения муниципалитетами обязанности по контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а также ненадлежащей законотворческой деятельностью в данной сфере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Так, отсутствуют административные регламенты и иные нормативные акты — в городах Партизанск, Арсеньев, Фокино, Уссурийск, Большой Камень, Лесозаводск и Дальнереченск, а также в Ханкайском, Хасанском, Ольгинском, Кавалеровском и Лазовском районах.

Муниципальные правовые акты в указанной сфере, противоречащие требованиям законодательства РФ о защите прав юрлиц и ИП опротестованы в Фокино, Кавалеровском, Яковлевском и Черниговском районах.

В нескольких городах и районах администрации вообще забыли о дорогах: контроль за сохранностью автодорог местного значения практически не осуществляется, финансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено, контрольные мероприятия не планируются и не проводятся. Нарушения выявлены в Уссурийске, Находке, Большом Камне, Дальнереченске, а также в Кавалеровском, Партизанском, Яковлевском, Красноармейском и Ольгинском районах.

Органы местного самоуправления бездействовали в решении вопроса о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог в Уссурийске, Лесозаводске, Михайловском, Анучинском, Хасанском и Яковлевском районах.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Приморского края.

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