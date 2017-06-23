Специалисты ДВФУ будут создавать новые лекарства из морских организмов. В 2017 году в Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа «Медицинская химия», рассчитанная на пять лет. За это время студенты научатся выделять биологически активные соединения из природных источников, синтезировать их аналоги и исследовать действие на молекулярном уровне.

Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, главная особенность обучения в том, что студент вместе с высококлассным химическим образованием получает знания по биологии, биомедицине и биотехнологии. Специально для новой программы преподаватели разработали уникальные курсы: «Введение в молекулярную фармакологию», «Основы молекулярной иммунологии», «Целенаправленный синтез органических соединений», «Компьютерное моделирование биомолекул», «Генетика и молекулярная биология».

Партнером ДВФУ выступит Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН). Студентов ждут ежегодные практики на Морской экспериментальной станции ТИБОХ на юге Приморья (Хасанский район), экспедиции, научная работа в лабораториях университета и ДВО РАН.

Выпускники с фундаментальной подготовкой в области биоорганической, органической химии, биохимии и биотехнологии будут востребованы в научно-исследовательских центрах, в лабораториях медицинских учреждений и промышленных предприятий, в экспертно-криминалистических отделах структур Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Программа «Медицинская химия» входит в направление «Фундаментальная и прикладная химия» Школы естественных наук ДВФУ. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ или внутренних экзаменов порусскому языку, математике и химии. Для абитуриентов выделено 18 бюджетных мест.