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04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Свеча памяти» в Хабаровске выстояла даже под дождем

Традиционная акция завершила День памяти и скорби.

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14
фотографий
14
фотографий

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Возле «Вечного огня» в Хабаровске замер почетный караул. Парни в военной форме времен той страшной войны, несмотря на льющийся с неба дождь и жар от пламени, замерли как живые памятники. В мемориальном комплексе на площади Славы в день памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Корр. ИA AmurMedia принял участие в акции вместе с почти 500 горожанами.

Казалось, представители всех возрастов и социальных групп города пришли почтить память погибших в той страшной войне: участники молодежных организаций, школьники, студенты, пенсионеры, мамы с колясками и влюбленные парочки. Некоторые участники ставили свечи и замирали, словно кого-то или что-то вспоминали. И это неудивительно — даже на Дальнем Востоке нет ни одной семьи, которой так или иначе не коснулась бы эта война.

Во время акции пошел дождь. «Погода снова пытается строить нам козни, но это не помешает нам почтить эту важную дату. Все погибшие — герои, павшим — вечная память. Давайте почтим их минутой молчания», — объявили организаторы.

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