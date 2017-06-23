«Свеча памяти» в Хабаровске выстояла даже под дождем
Традиционная акция завершила День памяти и скорби.
Традиционная акция завершила День памяти и скорби.
Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.
Возле «Вечного огня» в Хабаровске замер почетный караул. Парни в военной форме времен той страшной войны, несмотря на льющийся с неба дождь и жар от пламени, замерли как живые памятники. В мемориальном комплексе на площади Славы в день памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Корр. ИA AmurMedia принял участие в акции вместе с почти 500 горожанами.
Казалось, представители всех возрастов и социальных групп города пришли почтить память погибших в той страшной войне: участники молодежных организаций, школьники, студенты, пенсионеры, мамы с колясками и влюбленные парочки. Некоторые участники ставили свечи и замирали, словно
Во время акции пошел дождь. «Погода снова пытается строить нам козни, но это не помешает нам почтить эту важную дату. Все погибшие — герои, павшим — вечная память. Давайте почтим их минутой молчания», — объявили организаторы.