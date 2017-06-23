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04:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Леопард Николай приударил за самкой в Приморье

Спасенный в Приморье леопард Leo 80M знакомится с первой невестой, сообщает ИА «Дейта».

Дальневосточный леопард Николай успешно провел свой первый год в Центре воспроизводства редких видов животных в Москве. Спасенный на «Земле леопарда» хищник, известный под номером Leo 80M, готовится создать свою первую пару, в результате чего ожидается появление на свет уникального потомства.

Два года прошло с тех пор, как годовалый котенок дальневосточного леопарда с поврежденной лапой был обнаружен российскими пограничниками на территории национального парка «Земля леопарда» у границы с Китаем. По заключению специалистов, молодой самец лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан или петлю. Ветеринары спасли найденыша от гибели.

Первую потенциальную невесту Николая зовут Акра. Координатор программы по сохранению дальневосточных леопардов уже одобрил их союз и дал рекомендацию по соединению пары. Это может произойти в начале следующего года, по достижении самцом возраста половой зрелости — старше трех лет. Пока их знакомство происходит на расстоянии: леопарды живут в соседних вольерах и могут «общаться» через решетку.

Как рассказали специалисты Московского зоопарка, Leo 80M не изменяет своим привычкам — хищник все также отличается спокойным характером и общительностью. По отзывам тренеров, Николай — способный ученик. Они проводят с ним тренинги, и он быстро все усваивает, сообщает ФГБА «Земля Леопарда».

Михаил Грач.

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