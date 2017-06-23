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04:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 45 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 47 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: РИА "Новости"

«Самое большое количество стобалльных работ мы получили от выпускников Хабаровска — 24 человека. В Комсомольске-на-Амуре абсолютный результат показали 12 ребят. Еще по три человека в Амурском и Хабаровском районе написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, двое — в Советской Гавани, по одному выпускнику — из Бикинского района, школы РЖД и Краевого центра образования», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. По ее словам, ожидания от итогов ЕГЭ по русскому языку оправдались. Школьники региона каждый год показывают высокие результаты по этому предмету.

Все стобалльники получат стипендию от губернатора в размере 50 тысяч рублей, если поступят в один из вузов региона и успешно сдадут первую сессию.

Напомним, до этого двое комсомольчан стали стобалльниками по профильной математике. Причем один из них, выпускник лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре Алексей Леонов, заработал еще и 100 баллов по физике. По литературе и информатике наибольшее количество баллов получили выпускники краевого центра образования.

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