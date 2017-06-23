Более 45 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов в Хабаровском крае

«Самое большое количество стобалльных работ мы получили от выпускников Хабаровска — 24 человека. В Комсомольске-на-Амуре абсолютный результат показали 12 ребят. Еще по три человека в Амурском и Хабаровском районе написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, двое — в Советской Гавани, по одному выпускнику — из Бикинского района, школы РЖД и Краевого центра образования», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. По ее словам, ожидания от итогов ЕГЭ по русскому языку оправдались. Школьники региона каждый год показывают высокие результаты по этому предмету.

Все стобалльники получат стипендию от губернатора в размере 50 тысяч рублей, если поступят в один из вузов региона и успешно сдадут первую сессию.