Более 45 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 47 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровском крае 47 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Самое большое количество стобалльных работ мы получили от выпускников Хабаровска — 24 человека. В
Все стобалльники получат стипендию от губернатора в размере 50 тысяч рублей, если поступят в один из вузов региона и успешно сдадут первую сессию.
Напомним, до этого двое комсомольчан стали стобалльниками по профильной математике. Причем один из них, выпускник лицея № 1