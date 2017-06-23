В выходные в Красноярске будет жаркая погода с дождями и грозами

Синоптики пообещали красноярцам жаркую погоду с дождем и грозами на предстоящие выходные. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 23 июня, столбики термометров достигнут отметки +29°С. Ближе к вечеру температура пойдет на спад — +24°С. В этот день ожидается небольшой дождь и грозы. Ветер северо-западный до 5 м/с.

В субботу, 24 июня, температура воздуха составит +28°С. Возможен небольшой дождь. Утром — до +21°С, вечером — +25°С. Ветер стихнет и будет дуть с севера со скоростью 2 м/с.