Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: на камеру попали проблемы со стулом Порошенко в США
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
04:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В выходные в Красноярске будет жаркая погода с дождями и грозами

В субботу, 24 июня, температура воздуха составит +28°С.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики пообещали красноярцам жаркую погоду с дождем и грозами на предстоящие выходные. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 23 июня, столбики термометров достигнут отметки +29°С. Ближе к вечеру температура пойдет на спад — +24°С. В этот день ожидается небольшой дождь и грозы. Ветер северо-западный до 5 м/с.

В субботу, 24 июня, температура воздуха составит +28°С. Возможен небольшой дождь. Утром — до +21°С, вечером — +25°С. Ветер стихнет и будет дуть с севера со скоростью 2 м/с.

В воскресенье, 25 июня, будет немного теплее. Утром столбики термометров будут колебаться около отметки +24°С. Днем потеплеет до +32°, к вечеру — до +28°С. Сила северо-восточного ветра в этот день составит 1−3 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+31°
полупрозрачная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
59 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
В Кежемском районе нашли тело мужчины с ножевым ранением
Евросоюз договорился продлить санкции против России
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Швейцария арестовала залог Украины за проведение Евровидения
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Катару передали список требований для возобновления дипотношений
СМИ узнали о многолетней слежке разведки Германии за Белым домом
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь