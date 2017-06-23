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05:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Коммунальные услуги в Иркутской области подорожают с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Иркутской области с 1 июля 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Иркутской области с 1 июля 2017 года. Увеличение коснётся тарифов на электроэнергию, холодную и горячую воду, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах и отведение сточных вод. Как сообщает пресс-служба правительства региона, во всех городах и районах максимальный рост платы за коммунальные услуги не должен превысить 7,1%.

К примеру, для Иркутска новый тариф на холодную воду составит 12,98 рублей за 1 куб.м; на водоотведение — 13,91 руб./куб.м; на горячую воду — 1230,88 руб./Гкал (компонент на тепловую энергию), 22,55 руб./куб.м (компонент на теплоноситель); на отопление — 1230,88 руб./Гкал; на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя — 42,78 руб./кг, с доставкой для потребителя — 46,51 руб./кг, и групповых резервуарных установок — 22,86 руб./кг.

Напомним, тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Иркутской области с 1 июля составит 1,01 руб./кВт.ч — для городских жителей, 0,707 руб./кВт.ч — для жителей сельских населенных пунктов.

Думы Усть-Илимска, Свирска и Шелехова обратились к губернатору Сергею Левченко с предложением утвердить предельные индексы выше. В итоге в этих городах максимальный рост платы за коммунальные услуги с 1 июля превысит 7,1% и составит соответственно 9,05%, 14,3% и 9,11%. Такие решения вызваны необходимостью повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, развития коммунальной инфраструктуры.

По вопросам, которые могут возникнуть в связи с ростом тарифов за коммунальные услуги, можно обращаться в службу по тарифам Иркутской области: по телефону горячей линии — 8 (3952) 33−56−26, по электронной почте — sti@govirk.ru, через интернет-приемную по адресу — sti.irkobl.ru.

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