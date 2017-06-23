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05:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дождь и холод остудят Хабаровскому краю праздничное настроение на выходных

Северо-восточный ветер сохранится по всему региону.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Осадки и похолодание ожидаются в Хабаровском крае в субботу и воскресенье. Также будут порывы ветра, пришедшего с северо-востока, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

В субботу ожидается неустойчивая погода, по краю пройдут кратковременные дожди и порывистый северо-восточный ветер до 15−20 м/c. Ночные температуры — +9…+15°C, дневные +18…+22°C.

— Также Хабаровск сегодня, 23 июня, вечером ожидается дождь, который сохранится до утра. Ночью +11…+13°C, днем воздух прогреется до +18…+22°C, — уточнила Людмила Игнатенко.

В воскресенье существенных изменений не будет. Однако осадки обойдут стороной южные районы, на остальной территории не исключены дожди. Ночью будет холоднее: +7…+12°C, на юге возможно до +8…+13°C, а ветер подутихнет до 5−10 м/c. Днем большую часть региона ждет потепление до +18…+23°C, однако на севере в окрестностях Татарского пролива температура упадет +10…+15°C.

— В краевой столице сохранится северо-восточный ветер, ночные температуры — +8…+10°C, дневные — +18…+20°C. Предположительно без осадков, — подытожила Людмила Игнатенко.

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