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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор предупреждает о вспышках сибирской язвы в Индии и Пакистане

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты из Роспотребнадзора обращают внимание российских туристов на вспышку сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане и просят учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

По данным ведомства, ссылающегося на коллег из Бангладеш, в республике зафиксирован один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву после употребления мяса зараженного домашнего животного. Сейчас необходимые пробы направлены на исследование.

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Всего с конца мая общее число заболевших сибирской язвой в Бангладеш достигло 25 человек.

Кроме того, есть информация о гибели 10 июня от сибирской язвы домашнего скота в Пакистане. Сейчас в районе вспышки ветеринарные службы проводят вакцинацию и лечение животных для предупреждения разрастания вспышки. Аналогичные данные о возможном заболевании сибирской язвой есть и в Индии, штат Одиша. Речь идет о семи заболевших, один из них госпитализирован. Сейчас специалисты устанавливают точные диагнозы.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на данную ситуацию и просит планировать поездки с учетом представленной информации», — отметили в ведомстве.

Комментарии
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Современные методики вакцинации позволяют значительно снизить риск заболевания сибирской язвой, что и необходимо учитывать тем туристам, которые намереваются посетить потенциально эпидемически опасные регионы.
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