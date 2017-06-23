Роспотребнадзор предупреждает о вспышках сибирской язвы в Индии и Пакистане

По данным ведомства, ссылающегося на коллег из Бангладеш, в республике зафиксирован один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву после употребления мяса зараженного домашнего животного. Сейчас необходимые пробы направлены на исследование.

Всего с конца мая общее число заболевших сибирской язвой в Бангладеш достигло 25 человек.

Кроме того, есть информация о гибели 10 июня от сибирской язвы домашнего скота в Пакистане. Сейчас в районе вспышки ветеринарные службы проводят вакцинацию и лечение животных для предупреждения разрастания вспышки. Аналогичные данные о возможном заболевании сибирской язвой есть и в Индии, штат Одиша. Речь идет о семи заболевших, один из них госпитализирован. Сейчас специалисты устанавливают точные диагнозы.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на данную ситуацию и просит планировать поездки с учетом представленной информации», — отметили в ведомстве.