Улицу Истомина в Хабаровске перекроют для движения транспорта

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Сквозное движение транспорта будет прекращено на улице Истомина в Хабаровске. Капитальный ремонт по замене теплотрассы будет проходить в два этапа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Компания начинает капитальный ремонт тепломагистрали № 21 по улице Истомина.

Капитальный ремонт по замене теплотрассы будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 26 июня по 10 августа. За это время специалисты проведут замену тепломагистрали длиной 240 метров. Так как для ремонта на данном участке необходим демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части, то на время работ будет прекращено сквозное движение всех видов транспортных средств по ул. Истомина в границах от дома 88 по улице Истомина до переулка Госпитальный. Второй этап ремонтных работ начнется с 14 августа.

Профессиональное и своевременное проведение летней ремонтной кампании имеет ключевое значение в подготовке к отопительному сезону.

Стоит отметить, что горячее водоснабжение у потребителей этого района будет сохранено.