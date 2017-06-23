Один из самых известных приморских футболистов возвращается в «Луч-Энергию»
Воспитанник приморского футбола Семен Фомин возвращается в «Луч-Энергию», сообщает ИА «Дейта».
Воспитанник приморского футбола Семен Фомин возвращается в «Луч-Энергию», сообщает ИА «Дейта».
На днях было объявлено о трансфере одного из самых успешных
В детстве и юности Семен занимался в спортшколе у известного тренера Виктора Анатольевича Лукьянова. Этот наставник приложил руку к воспитанию всех приморских футболистов, так или иначе засветившихся в российском спорте. Тарас Бурлак, Игорь Портнягин, Семен Фомин — все эти игроки прошли школу
За «Уфу» Семен практически не играл
Фомин выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Ротор», «Спартак» из Нальчика, а теперь возвращается домой, чтобы помочь родному клубу выйти на лидирующие позиции в ФНЛ.
Василий Кучин.