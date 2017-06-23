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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Один из самых известных приморских футболистов возвращается в «Луч-Энергию»

Воспитанник приморского футбола Семен Фомин возвращается в «Луч-Энергию», сообщает ИА «Дейта».

На днях было объявлено о трансфере одного из самых успешных футболистов-уроженцев Владивостока в родную команду. Ряды «Луча» пополнит Семен Фомин, последним клубом которого была «Уфа».

В детстве и юности Семен занимался в спортшколе у известного тренера Виктора Анатольевича Лукьянова. Этот наставник приложил руку к воспитанию всех приморских футболистов, так или иначе засветившихся в российском спорте. Тарас Бурлак, Игорь Портнягин, Семен Фомин — все эти игроки прошли школу Премьер-лиги, а двое из них по-прежнему выступают в элитном дивизионе страны.

За «Уфу» Семен практически не играл из-за травмы, однако успел отметиться одним забитым мячом: шикарным ударом с 30 метров воспитанник приморского футбола отправил мяч в сетку ворот «Краснодара» в чемпионате России 2015 года.

Фомин выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Ротор», «Спартак» из Нальчика, а теперь возвращается домой, чтобы помочь родному клубу выйти на лидирующие позиции в ФНЛ.

Василий Кучин.

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