Полицейских на Коммунальном мосту заменят на камеру видеофиксации (видео)

Круглосуточный патруль ДПС, который уже неделю дежурит на закрытом на ремонт красноярском Коммунальном мосту, заменят на видеокамеру. Все это время полицейские несли службу на мосту, чтобы горожане привыкли к новой схеме движения. Они следили, чтобы по закрытому участку моста проезжали только спецмашины, общественный транспорт и таксисты с лицензий.

Но с сегодняшнего дня следить за потоком машин на переправе будут камеры. Дежуривших на мосту полицейских переведут на аварийно-опасные участки красноярских дорог. Но для нарушителей это не станет послаблением. С 23 июня водителям, которые проигнорируют запрещающие проезд по мосту знаки, будут автоматически приходить штрафы. Проезд по закрытому мосту обойдется в 1,5 тыс. рублей.

При необходимости экипаж ДПС может снова появиться на мосту.

Полицейские также заявили, что в настоящее время проверяют информацию журналистов о том, что по закрытой переправе незаконно ездили личные автомобили. Если она подтвердится, нарушителей обещают привлечь к ответственности.