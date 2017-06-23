Полицейских на Коммунальном мосту заменят на камеру видеофиксации (видео)
Если раньше желающих проехать по ремонтируемому мосту просто не пускали, то теперь они смогут это сделать, но поплатятся штрафом.
Если раньше желающих проехать по ремонтируемому мосту просто не пускали, то теперь они смогут это сделать, но поплатятся штрафом.
Круглосуточный патруль ДПС, который уже неделю дежурит на закрытом на ремонт красноярском Коммунальном мосту, заменят на видеокамеру. Все это время полицейские несли службу на мосту, чтобы горожане привыкли к новой схеме движения. Они следили, чтобы по закрытому участку моста проезжали только спецмашины, общественный транспорт и таксисты с лицензий.
Но с сегодняшнего дня следить за потоком машин на переправе будут камеры. Дежуривших на мосту полицейских переведут на
При необходимости экипаж ДПС может снова появиться на мосту.
Полицейские также заявили, что в настоящее время проверяют информацию журналистов о том, что по закрытой переправе незаконно ездили личные автомобили. Если она подтвердится, нарушителей обещают привлечь к ответственности.