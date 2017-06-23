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06:21 (мск), источник: Newslab.ru

Полицейских на Коммунальном мосту заменят на камеру видеофиксации (видео)

Если раньше желающих проехать по ремонтируемому мосту просто не пускали, то теперь они смогут это сделать, но поплатятся штрафом.

Источник: AP 2017

Круглосуточный патруль ДПС, который уже неделю дежурит на закрытом на ремонт красноярском Коммунальном мосту, заменят на видеокамеру. Все это время полицейские несли службу на мосту, чтобы горожане привыкли к новой схеме движения. Они следили, чтобы по закрытому участку моста проезжали только спецмашины, общественный транспорт и таксисты с лицензий.

Но с сегодняшнего дня следить за потоком машин на переправе будут камеры. Дежуривших на мосту полицейских переведут на аварийно-опасные участки красноярских дорог. Но для нарушителей это не станет послаблением. С 23 июня водителям, которые проигнорируют запрещающие проезд по мосту знаки, будут автоматически приходить штрафы. Проезд по закрытому мосту обойдется в 1,5 тыс. рублей.

При необходимости экипаж ДПС может снова появиться на мосту.

Полицейские также заявили, что в настоящее время проверяют информацию журналистов о том, что по закрытой переправе незаконно ездили личные автомобили. Если она подтвердится, нарушителей обещают привлечь к ответственности.

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