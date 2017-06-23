Аномальная жара в Иркутской области бьет многолетние рекорды

Аномальная жара установилась на территории Иркутской области, как и на большей части Сибири. По сообщениям Иркутского гидрометцентра, высокие дневные температуры сохранятся до 25 июня. Среднесуточные показатели бьют рекорды. По многолетним данным они выше климатической нормы на 7 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В первую очередь жара опасна перегреванием, когда может возникнуть тепловой удар. Чаще всего перегреваются дети и люди старшего возраста, обратите на это внимание! Постарайтесь меньше времени находиться под солнцем и избегайте повышения естественной температуры тела. Если же у человека все же случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда понадобятся даже искусственное дыхание и массаж сердца, но лучше всего незамедлительно вызвать скорую помощь», — отметили в пресс-службе.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и нанести ущерб здоровью людей.