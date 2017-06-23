Яркий праздник Сабантуй ждет жителей и гостей Приморья 24 июня

Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.

Национальный праздник Сабантуй проейдет в парке Минного городка в предстоящую субботу, 24 июня. Особенность его проведения в текущем году заключается в том, что он станет юбилейным — на территории края его будут праздновать уже в 25 раз, сообщает ИА PrimaMedia.

Сабантуй считается традиционным праздником татар и башкир, изначально он символизировал окончание весенних полевых работ. Подобные празднества существуют у некоторых других народов Поволжья и Кавказа. В настоящее время он во многом расширил первоначальный смысл, приобретя значение народного, который любят отмечать не только татары и башкиры, но и другие национальности, населяющие Россию.

— В этом плане мы рады, тому, что Сабантуй уже прочно ассоциируется с праздничным настроением у русских, украинцев, белорусов и многих других народов. Об этом свидетельствует даже само название, понятное не только татарам и башкирам, — рассказал председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба) Тахир Ибашев. — Говоришь: «Сабантуй» и люди начинают улыбаться, понимая, что речь идет о празднике и веселье. Мы приглашаем всех гостей и жителей Владивостока принять участие в мероприятиях. Будем рады всем.

Руководитель «Дуслык» также подчеркнул, что проведение праздника в этом году стало возможным, благодаря поддержке исполнительной власти Приморья. Как пояснил Тахир Ибашев, организация мероприятия осуществлялась на средства целевого краевого гранта, который был получен на конкурсной основе.

В рамках праздника Сабантуй состоится концерт, в котором выступят вокальная группа «Алтын ай», детский танцевальный коллектив «Сияние», танцевальный ансамбль «Атланта», хор «Родные напевы» и национально-культурные музыкальные коллективы и исполнители. Желающие смогут принять участие в различных спортивных мероприятиях, в том числе испытать свои силы в борьбе «Куреш». Кроме того, запланировано угощение национальными блюдами.

Напоминаем, что праздничные мероприятия будут проходить в субботу, 24 июня в парке Минного городка. Начало в 11.00 часов, вход свободный.