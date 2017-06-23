Сильная жара ожидает алматинцев в предстоящие выходные

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07:58 (мск), источник: 365info.kz

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Источник: 365info.kz

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы рекомендует соблюдать правила поведения на воде. Часто люди и купаются в непредназначенных для этого местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают ряд правил:

  • Купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
  • Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
  • Не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
  • Не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;
  • Не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;
  • Не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;
  • Не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии

Уважаемые родители, педагоги, руководители детских оздоровительных лагерей, туристских фирм и зон отдыха!.

Строго следите за детьми, не оставляйте их у водоемов без присмотра взрослых. Детям разрешается купаться только в специальных отведенных и оборудованных местах в присутствии взрослых!

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