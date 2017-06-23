Сильная жара ожидает алматинцев в предстоящие выходные
«Казгидромет» предупреждает о возможном повышении температуры воздуха до +34С в ближайшие дни.
«Казгидромет» предупреждает о возможном повышении температуры воздуха до +34С в ближайшие дни.
Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы рекомендует соблюдать правила поведения на воде. Часто люди и купаются в непредназначенных для этого местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают ряд правил:
Уважаемые родители, педагоги, руководители детских оздоровительных лагерей, туристских фирм и зон отдыха!.
Строго следите за детьми, не оставляйте их у водоемов без присмотра взрослых. Детям разрешается купаться только в специальных отведенных и оборудованных местах в присутствии взрослых!