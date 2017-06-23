Сильная жара ожидает алматинцев в предстоящие выходные

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы рекомендует соблюдать правила поведения на воде. Часто люди и купаются в непредназначенных для этого местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают ряд правил:

Купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

Не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

Не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

Не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;

Не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

Не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии

Уважаемые родители, педагоги, руководители детских оздоровительных лагерей, туристских фирм и зон отдыха!.



Строго следите за детьми, не оставляйте их у водоемов без присмотра взрослых. Детям разрешается купаться только в специальных отведенных и оборудованных местах в присутствии взрослых!