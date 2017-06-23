Жители Хабаровского края примут участие в выборе туристического бренда России

«Бренд — это символика, состоящая из узнаваемых образов и ассоциаций, которые рождаются при слове “Россия”. Он будет формировать представление о нашей стране в глазах туристов. Первый этап конкурса прошел еще в 2015 году. Участие в нем мог принять любой желающий. Тогда на рассмотрение комиссии поступило 480 логотипов и 600 слоганов. В 2016 году стартовал второй этап, в ходе которого были разработаны около 30 концепций бренда», — рассказал заместитель министра — начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий Селюков.

По результатам голосования будут определены три лучшие концепции бренда, в дальнейшем их оценят члены жюри. Победителя назовут в День туризма 27 сентября 2017 года.