Флешмоб устроили танцоры из США и астанчане возле «Байтерека»
Танцевальный флешмоб организовала знаменитая команда iLuminate.
Танцевальный флешмоб организовала знаменитая команда iLuminate.
Американская команда ILuminate и жители Астаны устроили танцевальный флешмоб возле «Байтерека». Видео опубликовало посольство США в Казахстане.
«Бесконечный источник энергии внутри каждого из нас!» — гласит описание ролика.
iLuminate выступают в темноте и создают неповторимые образы. Группа была образована в 2009 году. Команда работала с многочисленными суперзвёздами, такими как Крис Браун, Кристина Агилера, группа The Black Eyed Peace.
23 июня в 19:00 в цирке Астаны iLuminate бесплатно покажет световое шоу на Bull BC One Central Asia Caucasus Cypher 2017 (Red Bull BC One).
24 июня в 14:00 с командой iLuminate можно пообщаться в American Corner and Maker Space Astana по адресу Пушкина 11, Библиотека ЕНУ, 3 этаж.