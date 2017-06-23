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07:56 (мск), источник: Informburo.kz

Флешмоб устроили танцоры из США и астанчане возле «Байтерека»

Танцевальный флешмоб организовала знаменитая команда iLuminate.

Источник: Informburo.kz

Американская команда ILuminate и жители Астаны устроили танцевальный флешмоб возле «Байтерека». Видео опубликовало посольство США в Казахстане.

«Бесконечный источник энергии внутри каждого из нас!» — гласит описание ролика.

iLuminate выступают в темноте и создают неповторимые образы. Группа была образована в 2009 году. Команда работала с многочисленными суперзвёздами, такими как Крис Браун, Кристина Агилера, группа The Black Eyed Peace.

23 июня в 19:00 в цирке Астаны iLuminate бесплатно покажет световое шоу на Bull BC One Central Asia Caucasus Cypher 2017 (Red Bull BC One).

24 июня в 14:00 с командой iLuminate можно пообщаться в American Corner and Maker Space Astana по адресу Пушкина 11, Библиотека ЕНУ, 3 этаж.

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