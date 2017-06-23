Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Краску для волос заподозрили в повышении риска рака груди
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Колеи да ямы. Как привести дороги в порядок?

«На проспекте Кузбасском, на въезде в Зимник, большие и глубокие ямы. Чтобы их объехать, приходится выезжать на встречную полосу», — сетуют водители из Юрги.

Новокузнечане просят построить дорогу в Лесной Абагур, а в Берёзовском жители начали закладывать ямы на дорогах кирпичами. В каждом городе есть нелестные отзывы о дорогах!

Асфальт на ветер?

Участок дороги на ул. Вахрушева в Кемерове находится прямо на въезде в город (со стороны Мариинска). По дороге регулярно ходят и легковушки, и большегрузы. Результат — глубокая колея и выбоины. После того, как этот участок попал на «Карту убитых дорог» (проект общероссийского народного фронта), городские власти включили его в программу «Безопасные и качественные дороги». Обещают, что в скором времени ездить здесь будет безопасно. «Сегодня на «Карте убитых дорог» 60 участков. Абсолютный лидер — Юрга (24 участка), затем Кемерово (18).

Александр Латышев

С апреля мы проверяем состояние гарантийных дорог в городах. Результаты не успокаивают. Например, в Кемерове на участке по ул. Терешковой гарантия закончилась в прошлом году. Но дефекты здесь как были, так и остались. Соответственно, сейчас ремонтировать дорогу будут за счёт бюджета. Ещё одна беда в том, что никто не контролирует соблюдение технологического режима ремонта. Мы уже привыкли видеть ролики, что асфальт заливают в дождь. В итоге мы получаем быстрый, но недолговечный ремонт", — рассказывает член регионального штаба ОНФ Александр Латышев.

Общественники уверены: если чиновники не наладят контроль за состоянием дорог, то никаких денег не хватит, чтобы привести их в порядок. «Яркий пример — Прокопьевск. Ямочный ремонт проводят наспех, асфальт уже крошится. Администрация объясняет, что спешка нужна, чтобы ГИБДД не выписывала штрафы, а деньги — не бюджетные, а «собственные», — рассказывает член региональной ревизионной комиссии ОНФ Александр Маман.

Работа идёт?

Как рассказывает первый замглавы Анжеро-Судженска по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Алексей Мигунов, чтобы отремонтировать все городские дороги, сегодня нужно как минимум 150 млн руб. Таких денег у города нет. А координатор проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке Оксана Ишимцева на критику горожан отвечает, что все дороги, отмеченные на карте, отремонтируют. Но программа подразумевает, что в первые два года нужно выполнить малозатратные работы… Поэтому дорогу в Лесной Абагур ещё придётся подождать, ведь её нужно полностью строить.

Виталий Ашихмин

Претензии горожан и общественников прокомментировал и начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова Виталий Ашихмин: «Мы контролируем состояние всех гарантийных дорог, делаем предписания подрядчикам. До 19 июня планируем получить график ликвидации недочётов. В прошлом году не приняли работы на 100 млн руб. от “Кузбассгорстроя”. Сейчас они устраняют дефекты. “Карту убитых дорог” мониторим и принимаем меры. Например, сделали ямочный ремонт на ул. Камышинской и ул. Сарыгина (также включили её в программу на перспективу)».

Сергей Кузнецов

В инспекции дорог отчитываются и градоначальники. Недавно мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов раскритиковал ремонт на ул. Тольятти и объездной дороги на Транспортной. В первом случае он отметил неровные рассыпающиеся бордюры, во втором — наличие подземных вод. «Очень много нареканий к подрядчикам по качеству дорог. Все дефекты они должны устранить, в противном случае денег не получат!» — прокомментировал ситуацию Кузнецов.

Какой выход?

Общественники сходятся во мнении, что за плохой ремонт нужно наказывать тех, кто его контролирует и тратит на него бюджетные деньги. По мнению Александра Латышева, система наказаний решит часть проблем. Также главам нужно задуматься, где искать деньги… Но с другой стороны, наказание чиновников за нецелевое расходование средств обернулось параличом в градостроительной отрасли. Градоначальники просто перестали заказывать планы новых микрорайонов, боясь, что эти расходы признают нецелевыми. Если начать слишком жёстко наказывать за дороги, то их скоро совсем не станет. Уже стала модной отговорка, мол, денег нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Ваша средняя зарплата - 32 тысячи". Сибирские вопросы Путину не сильно взбудоражили чиновников
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Кувейт передал Катару перечень требований арабских стран
Евросоюз договорился продлить санкции против России
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Чиновники: петербуржцы могут накопить на квартиру почти за 7 лет
Сделки с жильем защитит нотариус
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь