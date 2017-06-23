Колеи да ямы. Как привести дороги в порядок?

Новокузнечане просят построить дорогу в Лесной Абагур, а в Берёзовском жители начали закладывать ямы на дорогах кирпичами. В каждом городе есть нелестные отзывы о дорогах!

Асфальт на ветер?

Участок дороги на ул. Вахрушева в Кемерове находится прямо на въезде в город (со стороны Мариинска). По дороге регулярно ходят и легковушки, и большегрузы. Результат — глубокая колея и выбоины. После того, как этот участок попал на «Карту убитых дорог» (проект общероссийского народного фронта), городские власти включили его в программу «Безопасные и качественные дороги». Обещают, что в скором времени ездить здесь будет безопасно. «Сегодня на «Карте убитых дорог» 60 участков. Абсолютный лидер — Юрга (24 участка), затем Кемерово (18).

Александр Латышев

С апреля мы проверяем состояние гарантийных дорог в городах. Результаты не успокаивают. Например, в Кемерове на участке по ул. Терешковой гарантия закончилась в прошлом году. Но дефекты здесь как были, так и остались. Соответственно, сейчас ремонтировать дорогу будут за счёт бюджета. Ещё одна беда в том, что никто не контролирует соблюдение технологического режима ремонта. Мы уже привыкли видеть ролики, что асфальт заливают в дождь. В итоге мы получаем быстрый, но недолговечный ремонт", — рассказывает член регионального штаба ОНФ Александр Латышев.

Общественники уверены: если чиновники не наладят контроль за состоянием дорог, то никаких денег не хватит, чтобы привести их в порядок. «Яркий пример — Прокопьевск. Ямочный ремонт проводят наспех, асфальт уже крошится. Администрация объясняет, что спешка нужна, чтобы ГИБДД не выписывала штрафы, а деньги — не бюджетные, а «собственные», — рассказывает член региональной ревизионной комиссии ОНФ Александр Маман.

Работа идёт?

Как рассказывает первый замглавы Анжеро-Судженска по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Алексей Мигунов, чтобы отремонтировать все городские дороги, сегодня нужно как минимум 150 млн руб. Таких денег у города нет. А координатор проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке Оксана Ишимцева на критику горожан отвечает, что все дороги, отмеченные на карте, отремонтируют. Но программа подразумевает, что в первые два года нужно выполнить малозатратные работы… Поэтому дорогу в Лесной Абагур ещё придётся подождать, ведь её нужно полностью строить.

Виталий Ашихмин

Претензии горожан и общественников прокомментировал и начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова Виталий Ашихмин: «Мы контролируем состояние всех гарантийных дорог, делаем предписания подрядчикам. До 19 июня планируем получить график ликвидации недочётов. В прошлом году не приняли работы на 100 млн руб. от “Кузбассгорстроя”. Сейчас они устраняют дефекты. “Карту убитых дорог” мониторим и принимаем меры. Например, сделали ямочный ремонт на ул. Камышинской и ул. Сарыгина (также включили её в программу на перспективу)».

Сергей Кузнецов

В инспекции дорог отчитываются и градоначальники. Недавно мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов раскритиковал ремонт на ул. Тольятти и объездной дороги на Транспортной. В первом случае он отметил неровные рассыпающиеся бордюры, во втором — наличие подземных вод. «Очень много нареканий к подрядчикам по качеству дорог. Все дефекты они должны устранить, в противном случае денег не получат!» — прокомментировал ситуацию Кузнецов.

Какой выход?

Общественники сходятся во мнении, что за плохой ремонт нужно наказывать тех, кто его контролирует и тратит на него бюджетные деньги. По мнению Александра Латышева, система наказаний решит часть проблем. Также главам нужно задуматься, где искать деньги… Но с другой стороны, наказание чиновников за нецелевое расходование средств обернулось параличом в градостроительной отрасли. Градоначальники просто перестали заказывать планы новых микрорайонов, боясь, что эти расходы признают нецелевыми. Если начать слишком жёстко наказывать за дороги, то их скоро совсем не станет. Уже стала модной отговорка, мол, денег нет.