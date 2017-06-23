Хабаровские реконструкторы восстановили события 22 июня
Театрализованное представление стало частью мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
Театрализованное представление стало частью мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
Реконструкторы из Хабаровска и Приморья восстановили события 22 июня.
Как рассказал главный специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев, в реконструкции событий 76 — летней давности приняли участие около 40 человек, представляющие хабаровские клубы «Амурский рубеж» и «Хабаровский пехотинец», а также гости из Приморья «Влад — камрад».
«Реконструкторы восстановили события того дня, когда начиналась война. На этот раз у нас был жесткий
По данным организаторов, посмотреть реконструкцию событий пришли свыше 500 человек. Зрителями стали не только школьники, ветераны и воспитанники патриотических клубов, но и все посетители парка «Динамо» в этот вечер.
В завершение «военных» действий зрители устроили продолжительную фотосессию с участниками, при этом патриотично отдавая предпочтение солдатам русской армии.