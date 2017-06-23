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08:05 (мск), источник: RIGMA.INFO

Хабаровские реконструкторы восстановили события 22 июня

Театрализованное представление стало частью мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

Реконструкторы из Хабаровска и Приморья восстановили события 22 июня. Военно-историческая реконструкция «Начало войны» прошла вчера в лесной полосе городского парка отдыха «Динамо». 15 — минутное театрализованное представление стало частью мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, сообщает «Открытый город».

Как рассказал главный специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев, в реконструкции событий 76 — летней давности приняли участие около 40 человек, представляющие хабаровские клубы «Амурский рубеж» и «Хабаровский пехотинец», а также гости из Приморья «Влад — камрад».

«Реконструкторы восстановили события того дня, когда начиналась война. На этот раз у нас был жесткий дресс-код для участников. То есть здесь не было солянки из военнослужащих разных родов войск, как это зачастую бывало ранее. Участвовала только пехота и пограничные войска, со стороны противника только Вермахт и во втором эшелоне СС. Мы постарались добиться максимальной исторической достоверности в костюмах участников реконструкции. Несмотря на более жесткий дресс-код, людей участвовало не меньше», — поделился Никита Кобзев.

По данным организаторов, посмотреть реконструкцию событий пришли свыше 500 человек. Зрителями стали не только школьники, ветераны и воспитанники патриотических клубов, но и все посетители парка «Динамо» в этот вечер.

В завершение «военных» действий зрители устроили продолжительную фотосессию с участниками, при этом патриотично отдавая предпочтение солдатам русской армии.

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