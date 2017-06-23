Полигон «Кучино» под Балашихой закрыт

По его словам, на полигоне начинаются мероприятия по ЧС, в рамках которых будет произведено дополнительное обследование полигона и оценен ущерб, который свалка причинила окружающей среде.

Коган сказал, что в ближайшее время также будет подготовлен проект рекультивации «Кучино», куда планируется завезти много чистого грунта. Заявка не рекультивацию, по его словам, уже отправлена в Минприроды.

«Полигон больше не будет работать на прием мусора, но он будет работать на приём чистых грунтов. Их необходимо завести сюда в большом количестве. Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнёт обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде», — сказал Коган.

Напомним, на прямой линии с Путиным жители ближайших к «Кучино» домов попросили главу государства принят меры для ликвидации свалки, которая «отравляет» их жизнь. Площадь свалки достигла 50 гектаров.

В четверг Путин дал поручение в самые короткие сроки закрыть полигон и подготовить документы на экспертизу.