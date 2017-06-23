Кузбассовец упал с тарзанки и умер от травм

В Березовском местный житель неудачно упал с тарзанки и умер в больнице.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источники в медицинских кругах, врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Березовчанин умер 22 июня.

Местные жители отмечали встречу с одноклассниками на берегу реки. После застолья вся компания отправилась купаться. Пострадавший решил прыгнуть в воду с самодельной тарзанки, но не удержался и упал спиной на большой камень. Его госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой и переломом позвоночника в отделение реанимации, однако врачам не удалось его спасти. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.