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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец упал с тарзанки и умер от травм

45-летний мужчина получил сочетанную травму и перелом позвоночника.

В Березовском местный житель неудачно упал с тарзанки и умер в больнице.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источники в медицинских кругах, врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Березовчанин умер 22 июня.

Местные жители отмечали встречу с одноклассниками на берегу реки. После застолья вся компания отправилась купаться. Пострадавший решил прыгнуть в воду с самодельной тарзанки, но не удержался и упал спиной на большой камень. Его госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой и переломом позвоночника в отделение реанимации, однако врачам не удалось его спасти. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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