В Госдуму внесли проект о подаче электронного заявления о регистрации брака

Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Уточняется, что содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. Это позволит устранить «избыточные действия» при обращении за услугой «Государственная регистрация брака».

Официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта назначен замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.