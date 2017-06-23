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12:14 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о подаче электронного заявления о регистрации брака

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака внесен, сообщается на сайте кабмина.

Источник: Агентство «Москва»

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», — говорится в распоряжении от 22 июня.

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Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Уточняется, что содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. Это позволит устранить «избыточные действия» при обращении за услугой «Государственная регистрация брака».

Официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта назначен замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.

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