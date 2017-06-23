В Госдуму внесли проект о подаче электронного заявления о регистрации брака
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака внесен, сообщается на сайте кабмина.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака внесен, сообщается на сайте кабмина.
«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», — говорится в распоряжении от 22 июня.
Законопроектом предлагается исключить необходимость представления
Официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта назначен замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.