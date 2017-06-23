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09:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области

В Калининградской области ожидаются дождливые выходные. Температура воздуха днём — +21°С, ночью — +13°С.

Источник: Калининград.Ru

По данным Гидрометцентр РФ, в субботу, 24 июня, вероятность осадков составит 78%, в воскресенье — 82%. Синоптики также прогнозируют ветер западного, юго-западного направлений, 5−6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В пятницу на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза.

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