Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области
В Калининградской области ожидаются дождливые выходные. Температура воздуха днём — +21°С, ночью — +13°С.
В Калининградской области ожидаются дождливые выходные. Температура воздуха днём — +21°С, ночью — +13°С.
По данным Гидрометцентр РФ, в субботу, 24 июня, вероятность осадков составит 78%, в воскресенье — 82%. Синоптики также прогнозируют ветер западного,
В пятницу на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза.