Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области

По данным Гидрометцентр РФ, в субботу, 24 июня, вероятность осадков составит 78%, в воскресенье — 82%. Синоптики также прогнозируют ветер западного, юго-западного направлений, 5−6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В пятницу на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза.