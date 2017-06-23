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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми отремонтируют сквер им. Землячки

В Мотовилихинском районе Перми будет капитально отремонтирован сквер имени Розалии Землячки.

Такое решение было озвучено на совместном выездном совещании чиновников с участием главы Пермского края Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова. «Администрация города вернет этому скверу исторический вид — ограждения, фонтан, отремонтируем дорожки. Но внутреннее наполнение сквера должно соответствовать современным требованиям — это и установка спортплощадки, и оборудование детской игровой зоны», — заявил господин Самойлов. Капитальный ремонт сквера рассчитан на два года. Начать его планируется в конце июля, сейчас объявлен конкурс на выбор подрядной организации.

Ъ-Online.

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