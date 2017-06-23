В Перми отремонтируют сквер им. Землячки

Такое решение было озвучено на совместном выездном совещании чиновников с участием главы Пермского края Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова. «Администрация города вернет этому скверу исторический вид — ограждения, фонтан, отремонтируем дорожки. Но внутреннее наполнение сквера должно соответствовать современным требованиям — это и установка спортплощадки, и оборудование детской игровой зоны», — заявил господин Самойлов. Капитальный ремонт сквера рассчитан на два года. Начать его планируется в конце июля, сейчас объявлен конкурс на выбор подрядной организации.



Ъ-Online.