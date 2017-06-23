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09:25 (мск), источник: Volga News

С 1 июля отменят две электрички, соединяющие Мирный, Самару и Новокуйбышевск

С 1 июля СППК отменяет два пригородных электропоезда, соединяющие Мирный, Самару и Новокуйбышевск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменяются пригородные поезда:

№ 6537 Мирная (отпр. 12:01) — Новокуйбышевская (приб. 12:53); № 6542 Новокуйбышевская (отпр. 17:14) — Самара (приб. 17:40).

Дополнительную информацию можно получить в пригородных билетных кассах или по телефону 8−927−745−745−7 с 7:00 до 18:30 (время московское).

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