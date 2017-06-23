Пермская секта встретила судебных приставов обрядом экзорцизма

Как пояснили в ФССП по Пермскому краю, в собственности заявителя находятся грузовой автомобиль ГАЗ 66−11, самосвал ГАЗ-САЗ 2507 и ГАЗ 27057 «Газель». Все транспортные средства использовались для обеспечения хозяйственных нужд прихода. Однако после того, как он решил порвать с сектой, члены общины не дали ему забрать свое имущество.

Впрочем, и судебным приставам, которые проводили процедуру взыскания, пришлось нелегко. Члены религиозной секты всячески препятствовали изъятию автотранспорта и для убедительности попытались изгнать из служителей Фемиды бесов. Однако обряд не сработал.