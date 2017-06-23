Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
В США раскрыли подробности крушения истребителя F-16 – СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Умер Гельмут Коль
09:36 (мск), источник: Sputnik.by

Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам

С тестирования по английскому выгнали за нарушения трех абитуриентов, на сдаче других языков обошлось без инцидентов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Количество не пришедших на централизованное тестирование (ЦТ) по иностранным языкам абитуриентов составило порядка полутора тысяч, или 4,6% от числа зарегистрировавшихся.

Абитуриенты белорусских вузов сдавали накануне централизованное тестирование по иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Читайте также
За мобильные телефоны с ЦТ по биологии удалили трех абитуриентов

Зарегистрированы на ЦТ по предметам были порядка 34,5 тысяч абитуриентов, из них подавляющее большинство — на английский язык. В итоге не явились на испытание около 4,6% от зарегистрировавшихся — или около полутора тысяч.

Процент не пришедших на ЦТ соответствует показателям по другим предметам и прошлых лет.

Если абитуриенты пропустили ЦТ по уважительной причине — например, по болезни — то при наличии соответствующей справки они могут сдать испытание в один из резервных дней, которых в этом году три: 6, 8 и 10 июля.

Результаты ЦТ по иностранным языкам должны появиться в начале июля — на обработку бланков у РИКЗ уходит от десяти дней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Мексиканская телезвезда: Сборная России превосходит нас в физике
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Польша восстановила прием российского газа
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь