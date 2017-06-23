В День молодежи кемеровчане смогут покататься на коньках бесплатно
Кроме того, в городе пройдут спортивные и культурные мероприятия.
Кроме того, в городе пройдут спортивные и культурные мероприятия.
В областной столице в День молодежи состоится массовое катание на коньках, «Drive-квест», а также фестиваль красок.
По информации
На катке во Дворце ФОК «Ледовая арена» на проспекте Молодежном 7/2 пройдет массовое катание на коньках. Принять участие смогут все желающие, вход бесплатный, но для проката коньков будут нужны документы. Участников катания ожидают конкурсы и розыгрыш подарков. Начало запланировано на 24 июня 17:00 часов.
Подробную афишу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, можно узнать на сайте городской администрации.