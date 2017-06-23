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09:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В День молодежи кемеровчане смогут покататься на коньках бесплатно

Кроме того, в городе пройдут спортивные и культурные мероприятия.

В областной столице в День молодежи состоится массовое катание на коньках, «Drive-квест», а также фестиваль красок.

По информации пресс-службы городской администрации, 24 июня в парке культуры и отдыха им. В. Волошиной пройдет фестиваль красок «ХОЛИ». Мероприятие продлится 5 часов, с 16:00 до 21:00. До этого там же состоится чемпионат города по интеллектуальным играм «Мы — молодые».

На катке во Дворце ФОК «Ледовая арена» на проспекте Молодежном 7/2 пройдет массовое катание на коньках. Принять участие смогут все желающие, вход бесплатный, но для проката коньков будут нужны документы. Участников катания ожидают конкурсы и розыгрыш подарков. Начало запланировано на 24 июня 17:00 часов.

Подробную афишу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, можно узнать на сайте городской администрации.

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