В День молодежи кемеровчане смогут покататься на коньках бесплатно

В областной столице в День молодежи состоится массовое катание на коньках, «Drive-квест», а также фестиваль красок.

По информации пресс-службы городской администрации, 24 июня в парке культуры и отдыха им. В. Волошиной пройдет фестиваль красок «ХОЛИ». Мероприятие продлится 5 часов, с 16:00 до 21:00. До этого там же состоится чемпионат города по интеллектуальным играм «Мы — молодые».

На катке во Дворце ФОК «Ледовая арена» на проспекте Молодежном 7/2 пройдет массовое катание на коньках. Принять участие смогут все желающие, вход бесплатный, но для проката коньков будут нужны документы. Участников катания ожидают конкурсы и розыгрыш подарков. Начало запланировано на 24 июня 17:00 часов.

Подробную афишу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, можно узнать на сайте городской администрации.