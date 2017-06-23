В Волжском построят физкультурно-оздровительный комплекс
Новый ФОК построят в поселке Краснооктябрьском в Волжском в 2017 году.
Новый ФОК построят в поселке Краснооктябрьском в Волжском в 2017 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации Волжского,
Возведение объекта будет вестись в два этапа. На первом будет построено здание ФОКа и частично осуществлено озеленение территории. В
«Согласно договору по окончании строительства инвестор передаст ФОК городу на баланс безвозмездно», — заявили в мэрии Волжского.