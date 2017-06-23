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11:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском построят физкультурно-оздровительный комплекс

Новый ФОК построят в поселке Краснооктябрьском в Волжском в 2017 году.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации Волжского, физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен полностью за внебюджетные средства. Власти уже выделили земельный участок площадью 4 га под объект со всей необходимой инфраструктурой, а также подготовили проектную документацию, которая уже прошла госэкспертизу и получила положительный ответ.

Возведение объекта будет вестись в два этапа. На первом будет построено здание ФОКа и частично осуществлено озеленение территории. В физкультурно-оздоровительном комплексе будет расположен универсальный спортзал, предназначенный как для игровых видов спорта, включая баскетбол, мини-футбол и большой теннис, так и для проведения различных торжественных мероприятий. На втором этапе муниципалитет завершит дальнейшее благоустройство территории, установит малые архитектурные формы и откроет спортивную площадку.

«Согласно договору по окончании строительства инвестор передаст ФОК городу на баланс безвозмездно», — заявили в мэрии Волжского.

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