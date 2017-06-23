Аэропорт Генуи изменил правила безопасности ради песто
Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.
Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.
За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости
В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности
Песто — это итальянский соус на основе базилика, сыра, орехов и оливкового масла. Родиной песто считается Генуя. Международные правила безопасности авиаперелетов запрещают пронос на борт в ручной клади жидкостей в емкостях более 100 миллилитров. Исключение делается для товаров, купленных в зоне duty free после таможенного досмотра.