Аэропорт Генуи изменил правила безопасности ради песто

За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости по-прежнему распространяется запрет на провоз в ручной клади в емкостях объемом более 100 миллилитров.

В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности из-за того, что пассажирам постоянно приходилось выбрасывать банки с песто на пунктах досмотра.

Песто — это итальянский соус на основе базилика, сыра, орехов и оливкового масла. Родиной песто считается Генуя. Международные правила безопасности авиаперелетов запрещают пронос на борт в ручной клади жидкостей в емкостях более 100 миллилитров. Исключение делается для товаров, купленных в зоне duty free после таможенного досмотра.