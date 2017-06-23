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11:24 (мск), источник: Meduza

Аэропорт Генуи изменил правила безопасности ради песто

Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.

Источник: AP 2017

За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости по-прежнему распространяется запрет на провоз в ручной клади в емкостях объемом более 100 миллилитров.

В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности из-за того, что пассажирам постоянно приходилось выбрасывать банки с песто на пунктах досмотра.

Песто — это итальянский соус на основе базилика, сыра, орехов и оливкового масла. Родиной песто считается Генуя. Международные правила безопасности авиаперелетов запрещают пронос на борт в ручной клади жидкостей в емкостях более 100 миллилитров. Исключение делается для товаров, купленных в зоне duty free после таможенного досмотра.

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