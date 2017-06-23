Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с выпускным. Обращение было опубликовано в официальном сообществе «ВКонтакте» для всех выпускников средней школы 2017 года. Позже оно появилось на сайте Кремля.

«Дорогие выпускники! Сегодня по всей стране пройдут ваши праздничные вечера! В этот день вы услышите ещё много пожеланий. А начать этот праздник мы предлагаем с поздравления и напутственных слов Президента России — Владимира Владимировича Путина. Вы увидите это первыми!» — говорится в сообщении сообщества.