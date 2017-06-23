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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с выпускным.

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с выпускным. Обращение было опубликовано в официальном сообществе «ВКонтакте» для всех выпускников средней школы 2017 года. Позже оно появилось на сайте Кремля.

«Дорогие выпускники! Сегодня по всей стране пройдут ваши праздничные вечера! В этот день вы услышите ещё много пожеланий. А начать этот праздник мы предлагаем с поздравления и напутственных слов Президента России — Владимира Владимировича Путина. Вы увидите это первыми!» — говорится в сообщении сообщества.

Путин пожелал выпускникам российских школ не бояться своих амбиций и ставить себе сверхзадачи.
Комментарии
1
А Б
Да уж, без поздравлений ВВП школьникам уж точно чего-то не будет хватать. А сейчас они возрадоваться должны - САМ (!) ВВП про них вспомнил!
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