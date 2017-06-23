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11:02 (мск), источник: Volga News

Знаки вдоль Ново-Садовой, запрещающие стоянку, уберут в эти выходные

В ночь на 23 июня рабочие ООО «Самаратрансстрой» приступили к укладке финального слоя дорожной одежды ул. Ново-Садовой на участке от Северо-восточной магистрали (ул. Соколова) до ул. Осипенко.

Как сообщили Волга Ньюс в подрядной организации, завтра эти работы будут завершены, и вся прилегающая территория будет освобождена от знаков «Стоянка запрещена».

«В июле мы закончим благоустройство прилегающей к дороге территории, — рассказал начальник участка Михаил Панин, — завершим укладку тротуарной плитки, устройство пандусов и озеленение».

Напомним, данные работы производятся по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в рамках подготовки одного из двух центральных гостевых маршрутов к ЧМ-2018 по футболу. Согласно контракта, уже в нынешнем году, как только метростроевцы освободят территорию от ул. Первомайской до ул. Полевой, на этом участке начнутся работы по соединению ул. Ново-Садовой и Самарской. Здесь по плану будет заново разбит сквер, благоустроена зона отдыха, проложены пешеходные дорожки и высажены деревья.

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