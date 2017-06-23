Знаки вдоль Ново-Садовой, запрещающие стоянку, уберут в эти выходные

Как сообщили Волга Ньюс в подрядной организации, завтра эти работы будут завершены, и вся прилегающая территория будет освобождена от знаков «Стоянка запрещена».

«В июле мы закончим благоустройство прилегающей к дороге территории, — рассказал начальник участка Михаил Панин, — завершим укладку тротуарной плитки, устройство пандусов и озеленение».