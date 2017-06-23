Знаки вдоль Ново-Садовой, запрещающие стоянку, уберут в эти выходные
В ночь на 23 июня рабочие ООО «Самаратрансстрой» приступили к укладке финального слоя дорожной одежды ул.
В ночь на 23 июня рабочие ООО «Самаратрансстрой» приступили к укладке финального слоя дорожной одежды ул.
Как сообщили Волга Ньюс в подрядной организации, завтра эти работы будут завершены, и вся прилегающая территория будет освобождена от знаков «Стоянка запрещена».
«В июле мы закончим благоустройство прилегающей к дороге территории, — рассказал начальник участка Михаил Панин, — завершим укладку тротуарной плитки, устройство пандусов и озеленение».
Напомним, данные работы производятся по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в рамках подготовки одного из двух центральных гостевых маршрутов к ЧМ-2018 по футболу. Согласно контракта, уже в нынешнем году, как только метростроевцы освободят территорию от ул. Первомайской до ул. Полевой, на этом участке начнутся работы по соединению ул.