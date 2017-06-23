Новый асфальт на Волжском шоссе уложен на 80%

4,5-километровый отрезок дороги сегодня представляет из себя четыре полосы движения в обе стороны. Как сообщили в подрядной организации, скоростной режим на нем должен остаться прежним, впрочем, окончательно решение будет принимать областное ГИБДД.

Ну, а пока здесь завершаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По словам начальника участка Михаила Панина, рабочим осталось уложить около 300 метров дорожной одежды по ходу основного движения шоссе на подходе к ул. Демократической, а также на кольце и съездах с него.

«Работы по укладке верхнего слоя асфальта завершены на участке протяженностью более 4 километров. В ближайшие дни мы начнем устанавливать барьерное ограждение, разделяющее проезжие части — из города и в обратном направлении, — рассказал Волга Ньюс представитель ООО “Самаратрансстрой”. — Параллельно ведутся работы по укреплению обочин, обеспечению водоотведения с прилегающих территорий, а также установке и подключению новых опор освещения вдоль обочин дороги».

По словам представителя подрядчика, на данный момент работы по обеспечению освещения на Волжском шоссе выполнены на 50%. «От 43 до 18 пикета уже все проложено, — прокомментировал Михаил Панин, — осталось дойти до нулевого».

Полностью обновленное Волжское шоссе должно заработать уже в сентябре 2017 года.