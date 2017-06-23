Городской парк в Октябрьском ждет масштабная реконструкция

«Местный предприниматель обратился к нам с предложением инвестировать более 100 миллионов рублей в развитие парка «Нефтяник». Установить там летний кинотеатр, мультиленд, павильоны праздничной торговли, танцплощадку, теннисный корт и другие аттракционы, которые позволят взрослым и детям хорошо отдохнуть. Срок реализации проекта — 10 лет, — сообщил агентству «Башинформ» заместитель главы администрации Октябрьского Сергей Литов.

По его словам, инвестор уже приобрел расположенное в парке бывшее здание диетической столовой и намерен его реконструировать. Начало ремонта здания запланировано на 2017 год, равно как и текущий ремонт существующих аттракционов в рамках муниципально-частного партнерства.

Строительство новых аттракционов в октябрьском парке «Нефтяник» начнется в 2018 году.