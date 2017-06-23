Международное ралли «Шелковый путь» пройдет через Казань

Спортивные автомобили проедут по центральной части города и направятся в поселок Шали, где будет дан старт первому скоростному участку гонки. Он растянется на 157 км и финиширует в Мамадышском районе.

Отметим, колонна участников «Шелкового пути» далее порадует своим появлением жителей Елабуги, Набережных Челнов и Мензелинска.

Само ралли в этом году стартует 7 июля в Москве с Красной площади. Общая протяженность марафона превышает 9600 км. Как и в прошлом году, гонка пройдет на территории трех стран — России, Казахстана и Китая. Праздник любителей автоспорта завершится 22 июля в китайском городе Сиань.

Татарстанский этап создатели ралли сделают максимально зрелищным и комфортным как для спортсменов, так и для зрителей. На специально отведенных местах маршрута будут организованы «зрительские зоны», откуда фанаты автоспорта смогут наблюдать за тем, как участники ралли проходят трассу. Для всех желающих организован бесплатный транспорт, который начнет курсировать по маршруту Казань — Шали в 7 часов утра от Ярмарочной площади и в 8 часов утра от Восточного вокзала. Отъезжать автобусы будут через каждые полчаса. Последний рейс запланирован из Казани на час дня. Из поселка Шали курсировать транспорт начнет в полдень.

Кроме старта раллийных экипажей зрители увидят заезды в классе джипов, багги и квадроциклов от Федерации автомотоспорта Татарстана. Также гостей ждут выставка автораритетов, катание на багги и квадроциклах, подъем на воздушном шаре, ярмарка товаров и угощения от местных производителей. В течение всего дня происходящее на этапе будет транслироваться в реальном времени на большие экраны в зрительской зоне, а гостей спортивного праздника также ожидает концертная программа, которая продлится до 16 часов. Для всех желающих будет работать специальная фотозона, где можно сфотографироваться на фоне легендарных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер».

Среди грузовиков главным фаворитом считается «Синяя Армада» — четыре экипажа «КАМАЗ-Мастер». В цветах челнинского автогиганта в гонке выступят двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.

Отметим, что ИА «Татар-информ» в этом году является информационным партнером «Шелкового пути-2017».