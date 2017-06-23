Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
В США раскрыли подробности крушения истребителя F-16 – СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Международное ралли «Шелковый путь» пройдет через Казань

(Набережные Челны, 23 июня, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Через Казань пройдет международное ралли «Шелковый путь».
В столицу РТ автокараван прибудет 9 июля в 8.30 утра.

Спортивные автомобили проедут по центральной части города и направятся в поселок Шали, где будет дан старт первому скоростному участку гонки. Он растянется на 157 км и финиширует в Мамадышском районе.

Отметим, колонна участников «Шелкового пути» далее порадует своим появлением жителей Елабуги, Набережных Челнов и Мензелинска.

Само ралли в этом году стартует 7 июля в Москве с Красной площади. Общая протяженность марафона превышает 9600 км. Как и в прошлом году, гонка пройдет на территории трех стран — России, Казахстана и Китая. Праздник любителей автоспорта завершится 22 июля в китайском городе Сиань.

Татарстанский этап создатели ралли сделают максимально зрелищным и комфортным как для спортсменов, так и для зрителей. На специально отведенных местах маршрута будут организованы «зрительские зоны», откуда фанаты автоспорта смогут наблюдать за тем, как участники ралли проходят трассу. Для всех желающих организован бесплатный транспорт, который начнет курсировать по маршруту Казань — Шали в 7 часов утра от Ярмарочной площади и в 8 часов утра от Восточного вокзала. Отъезжать автобусы будут через каждые полчаса. Последний рейс запланирован из Казани на час дня. Из поселка Шали курсировать транспорт начнет в полдень.

Кроме старта раллийных экипажей зрители увидят заезды в классе джипов, багги и квадроциклов от Федерации автомотоспорта Татарстана. Также гостей ждут выставка автораритетов, катание на багги и квадроциклах, подъем на воздушном шаре, ярмарка товаров и угощения от местных производителей. В течение всего дня происходящее на этапе будет транслироваться в реальном времени на большие экраны в зрительской зоне, а гостей спортивного праздника также ожидает концертная программа, которая продлится до 16 часов. Для всех желающих будет работать специальная фотозона, где можно сфотографироваться на фоне легендарных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер».

Среди грузовиков главным фаворитом считается «Синяя Армада» — четыре экипажа «КАМАЗ-Мастер». В цветах челнинского автогиганта в гонке выступят двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.

Отметим, что ИА «Татар-информ» в этом году является информационным партнером «Шелкового пути-2017».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани начался суд над главой «Свея» Рашидом Аитовым
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»
Мексиканская телезвезда: Сборная России превосходит нас в физике
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Польша восстановила прием российского газа
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Ипотека в России поставила рекорд
В Москве подорожали квартиры в пятиэтажках под снос
Госдума разрешила засекретить данные о недвижимости чиновников
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь