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11:06 (мск), источник: VLADNEWS

Дороги в центре Владивостока перекроют на сутки

Водителям придется использовать альтернативные пути.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке 24 июня 2017 года с 00:00 до 23:0030 минут в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время общегородского праздника в честь Дня молодежи будет ограничено движение и парковка автотранспорта по улице Батарейная от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

ГАИ Владивостока предлагает водителям автотранспорта использовать альтернативные пути движения по улицам Западная и Пограничная.

ГИБДД обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение из Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания мероприятия будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов ДПС.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД, будет эвакуирован.

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